Создание витрины на сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка87 просмотров

Поменять фон + сделать вариант с другими 4мя брэндами: EBC, TRW, Zimmermann, Bosch. ( отталкиваемся от примера ) Фон можете предложить сами, либо использовать как около фото-витрины дисков.

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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