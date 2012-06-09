Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или ...
Создание витрины на сайте
Поменять фон + сделать вариант с другими 4мя брэндами: EBC, TRW, Zimmermann, Bosch. ( отталкиваемся от примера ) Фон можете предложить сами, либо использовать как около фото-витрины дисков.
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