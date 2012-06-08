Дизайн интернет-магазина мебели

всем добрый день.

требуется разработка дизайна интернет магазина мебели.

требуется дизайн высокого уровня (сайты Google.com и Apple.com. Наш магазин должен быть таким же простым и понятным для людей с низким уровнем развития интернет-индустрии!!! Ничего лишнего!!).

Подробное ТЗ при переписке.

От Вас примеры работ (приоритет тем. кто работал с мебельщиками), стоимость, реальный срок первого варианта макета.

Ждем предложений.