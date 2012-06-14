Требуется разработать не сложный дизайн сайта и логотип. Тематика - материнство. Логотип в виде шрифта, никаких дополнительных рисунков.

Цвета - пастельные тона. Предпочтительно - бирюза, светло-голубой, персиковый, светло-фиолетовый. Но в дизайне не более 2 цветов.

Просьба беспокоить только фрилансеров с портфолио и отзывами.

От вас цена и сроки.

Выбранному исполнителю - дополнительно верстка (WP)

Дизайн должен быть ориентирован на эти сайты

coastalliving.com

countryliving.com

goodhousekeeping.com