Дизайн сайта

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Завершен39 заявок289 просмотров

Требуется разработать не сложный дизайн сайта и логотип. Тематика - материнство. Логотип в виде шрифта, никаких дополнительных рисунков.

Цвета - пастельные тона. Предпочтительно - бирюза, светло-голубой, персиковый, светло-фиолетовый. Но в дизайне не более 2 цветов.

Просьба беспокоить только фрилансеров с портфолио и отзывами.

От вас цена и сроки.

Выбранному исполнителю - дополнительно верстка (WP)

Дизайн должен быть ориентирован на эти сайты

coastalliving.com

countryliving.com

goodhousekeeping.com

WordPress
13 лет назад
DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$150
2 дня
Очень довольна сотрудничество с Андреем. Сразу понял, что от него требовалось и учел все пожелания! Работа сделана в кратчайшие сроки и на качественном уровне. Спасибо за отличный дизайн! С ув. Дарья
Спасибо за проект. Все отлично. Работа принята. Предоплата, оплата вообще без проблем. Всем рекомендую Дарью как ответственного работодателя и приятного человека.

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад