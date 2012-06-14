Задача: Нужен качественный, стильный и функциональный дизайн, заточенный под продажи. Есть сайт у поставщика, его дизайн - нравится. Абсолютную копию делать не надо, оттуда можно/нужно взять: стиль, цветовую гамму, возможно, ...
Дизайн сайта
Требуется разработать не сложный дизайн сайта и логотип. Тематика - материнство. Логотип в виде шрифта, никаких дополнительных рисунков.
Цвета - пастельные тона. Предпочтительно - бирюза, светло-голубой, персиковый, светло-фиолетовый. Но в дизайне не более 2 цветов.
Просьба беспокоить только фрилансеров с портфолио и отзывами.
От вас цена и сроки.
Выбранному исполнителю - дополнительно верстка (WP)
Дизайн должен быть ориентирован на эти сайты
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! На мой сайт http://gazell-express.narod.ru нужна шапка. Сколько будет стоить? Тема переезды, грузчики, автотранспорт. Цвета - преобладающие серо-красные. Заранее спасибо. жду ответа.Завершен13 лет назад
Нужно сделать ре дизайн сайта. От формы регистрации до страницы с контактами. После создания дизайна он будет натягиваться на уже готовый программный код. Интересует сверстанная web версия дизайна. http://mlm.airweb.ua Доступ в тестовый ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $400
Нужен профессиональный дизайн, все подробности обсудим в skype.Завершен13 лет назад
Интернет магазин http://podarotek.ru Cделан на движке опен карт ocstore_v1.5.1.3 , ищу человека который хорошо разбирается в движке и сможет много всего сделать...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн и верстка сайта на тему Photoshop в темных тонах черный с голубым...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
требуется дизайн сайта по тематике "растения"Закрыт13 лет назад
Необходим дизайн сайта развивающего детского центра. Основные требования: легкость доступа к основной информации, с учетом аудитории.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Требуется освежить дизайн сайта. Форма и структура может остаться так как есть, хотя если будут хорошие идеи, то возможно и изменить. Деятельность фирмы - бюро переводов, клиенты - в ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн сайта от вас жду портфолиоЗавершен13 лет назад