Приватно для Ананьева Матвея (MatArt)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки206 просмотров

Нужен профессиональный дизайн, все подробности обсудим в skype.

13 лет назад
WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$400
5 дней
+ за старание и труд!
Отличный заказчик) Приятно работать.

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад