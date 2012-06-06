Если вкратце, то нужно создать сайт, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С хорошими, читабельными шрифтами. Также на этом сайте будут иллюстрации в виде комиксов. Страницы ...
Дизайн сайта - стиль игровой
1) Создание шапки сайта 1000x180 --- цена
2) Создание или доработка шаблона ( на юкозе ) --- цена
3) Рисование иконок групп ~ 12 шт — цена
4) Рисование наград ( медалек ) ~ 18 шт — цена
5) Дорисовка остальных элементов графики (шаблона ) порядка 40 элементов— цена
Надо уметь рисовать, быть постоянно на связи, оплата после одобрения эскизов...
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