Дизайн сайта - стиль игровой

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Закрыт2 заявки143 просмотра

1) Создание шапки сайта 1000x180 --- цена

2) Создание или доработка шаблона ( на юкозе ) --- цена

3) Рисование иконок групп ~ 12 шт — цена

4) Рисование наград ( медалек ) ~ 18 шт — цена

5) Дорисовка остальных элементов графики (шаблона ) порядка 40 элементов— цена

Надо уметь рисовать, быть постоянно на связи, оплата после одобрения эскизов...

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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