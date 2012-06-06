Требуется дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки281 просмотр

Нужен дизайн для нового сайта-кинопортала.

Есть готовый логотип. Все страницы (главная, страница списка, страница фильма) нужно оформить в одном стиле + фурнитура и нарезка.

Указывайте, пожалуйста, свои расценки и примеры работ.

13 лет назад
Girokaw
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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