Нужно доработать дизайн главной страницы сайта
Требуется дизайн
Нужен дизайн для нового сайта-кинопортала.
Есть готовый логотип. Все страницы (главная, страница списка, страница фильма) нужно оформить в одном стиле + фурнитура и нарезка.
Указывайте, пожалуйста, свои расценки и примеры работ.
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