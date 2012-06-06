Проектирование UI-интрефейса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок180 просмотров

Приветствую!

Интересует создание простого и понятного UI-интерфейса для системы проверки позиций ключевых слов в поисковых системах.

Фактически нужно два макета:

- вид со стороны заказчика;

- вид со стороны администратора.

Цветовое и дизайн решение уже есть.

Интересует стоимость, сроки и примеры Ваших похожих работ.

13 лет назад
Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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