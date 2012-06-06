Нарисовать шапку для сайта

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Закрыт17 заявок154 просмотра

Сайт фирмы, оказывающей юридические услуги.

Ширина шапки: 940 пикселей

Высота шапки: 180-220 пикселей

Необходимо оставить слева место для названия фирмы, а справа для контактной информации, телефонов, мейлов и т.д.

13 лет назад
kosss
37 лет
19 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров