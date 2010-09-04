kosss

Константин kosss

 
36 летКазахстан/Кокшетау
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • [Python3] Программа для отслеживания сообщений в телеграм-канале

    Необходимо написание программы для отслеживания сообщений в телеграм-канале. Важно, что использовать необходимо не bot api, а библиотеку tdlib ([url=https://core.telegram.org/tdlib]core.telegram.org/tdlib[/url] или [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Ftdlib%2Ftd%29]github.com/tdlib/td)[/url]. Чтобы программа работала не как бот, а как клиент-телеграм. Язык: Python3 ...

    PythonLinuxDebianSQLite
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн игры под Android

    Здравствуйте, друзья! Необходим дизайн для игры под Android: 1) Иконка игры 2) Главное меню (фон, кнопки, шрифты) 3) Экран загрузки 4) Анимированные няшные котики (несколько цветов) Пишите если требуются какие-то уточнения и дополнения.

    Android
    Дизайн интерфейсов и игр9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта C++ (qt) и php+postgresql

    Здравствуйте! В проекте используется клиентская часть, написанная на C++ (qt), и серверная, написанная на php с использованием субд postgresql. Необходимо проанализировать протокол обмена информацией между клиентом и сервером, и внести в этот протокол изменения - расширить количество ...

    PHPPostgreSQLLinux
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшое редактирование изображения

    Есть исходное изображение с блондинкой (приложение 1), есть фото брюнетки (приложение 2). Необходимо вставить брюнетку на место блондинки. По краям так же должен быть плавный переход в белый цвет. Оплата WMR Убедительно прошу сначала написать мне, обсудить стоимость ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить в шаблон для Joomla третью колонку

    Есть шаблон для joomla (в приложении), в нём две колонки: левая "меню" и правая "контент". Необходимо справа сделать ещё одну узкую колонку (по размерам как левое "меню"), соответственно для этого нужно уменьшить ширину колонки "контент". ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать шапку для сайта

    Сайт фирмы, оказывающей юридические услуги. Ширина шапки: 940 пикселей Высота шапки: 180-220 пикселей Необходимо оставить слева место для названия фирмы, а справа для контактной информации, телефонов, мейлов и т.д.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка flash-баннера

    $5

    1. В баннере про томограф (прикрепленный файл tomograf.swf) сразу же на первом кадре сделаем видимыми надпись "Новейшая модель" и "Первый в Сибири". На втором кадре появится "Второй в России". 2. Нужно увеличить скорость смены кадров на ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблонный дизайн сайтов

    На постоянное сотрудничество требуется дизайнер сайтов. Необходимо будет рисовать шаблонный дизайн. Исполнителю с прямыми руками обеспечу постоянный приток заказов. Шаблон такой: Ширина 900-1000 пикселей Шапка на всю ширину. Меню либо в шапке (если мало пунктов), либо в вертикальной колонке. Более подробно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка для сайта

    Нужна шапка для сайта. Минимальная ширина 960 пикселей, но нужно продумать рисунок так, чтобы шапка могла растягиваться на 100% экрана. Высота примерно 160 пикселей. Стиль серьезный деловой, чтобы вызывала доверие и подчеркивала надежность. Оплата Webmoney WMZ.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать из GIF в SWF

    Есть 9 баннеров в формате GIF. Необходимо переделать их на Flash таким образом, чтобы кадры начинали меняться только при наведении курсора на баннер. Когда курсор уходит с баннера он возвращается на первый кадр и замирает. В ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разобраться в WordPress

    Есть шаблон wordpress, в нем не работает тег В следствие этого в корпоративном блоге сообщения отображаются полностью и не появляется ссылка "Читать далее..." Необходимо чтобы выводился список записей блога с текстом до тега more и ссылка ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимированный баннер

    Необходимо отрисовать 2-3 простеньких анимированных баннера. Уже есть картинки, заготовки. Важна скорость работы. Отбор предложений будет производиться 4.09.2010 в 20:00 по московскому времени. Работа должна быть сделана в течение 1-3 часов. Людям с репутацией возможна предоплата. В вашем предложении указывайте ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод с RU на EN (USA)

    Требуется перевод текстов деловой, бизнес тематики. От соискателя требуется: отличное владение языком Преимуществом будет считаться работа/практика в иностранной компании на английском языке. P.S. Пожалуйста, не пишите в личные сообщения, в аську или на почту! Все предложения размещайте здесь. ...

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка Flash-анимации

    Добрый день! Суть проекта заключается в следующем: Есть flash-ролик с крутящимся глобусом. Необходимо сделать вращение глобуса медленнее, нанести на него очертания некоторых стран и отметить точками нужные города (ролик, список городов и стран предоставлю). Было бы замечательно, если возможно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
liptonstars
Юрий 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Небольшое редактирование изображения
Отличный заказчик
Работой с Юрием очень доволен. Вежливый, исполнительный, всё сделал в срок.
Ответный отзыв
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Добавить в шаблон для Joomla третью колонку
Заказчик оплатил работу сразу по по приемке работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Романом приятно работать! Во-первых, он профессионал своего дела. Во-вторых, сделал работу очень быстро, раньше намеченного срока. Уверен, что наше сотрудничество с Романом продолжится.
Ответный отзыв
mkachan
Михаил 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Переделать из GIF в SWF
Был очень рад работать с заказчиком, задание, оплата все как полагается, побольше таких людей. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Всё хорошо!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Анимированный баннер
Всегда приятно работать с человеком, который четко понимает то, что ему нужно в конечном результате. Константин - один из таких людей. Понятная формулировка задачи, оперативная оплата, общение на "одной волне". Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень понравилось работать с Алексеем! Вежливый, добропорядочный и пунктуальный человек. Сделал красивые баннеры для сайта в короткий срок. Работу с Алексеем планирую продолжить.
Ответный отзыв
Ankor
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов
$25
10 баллов
17 лет назад
Доработка Flash-анимации
Хорошо сформулированные пожелания этого заказчика к проекту и высокая комуникативность при предоставлении ответов на поставленные дополнительные вопросы позволяют с уверенностью порекомендовать его и отметить максимальным балом 10, оперативность оплаты это тоже+, соответственно я ставлю 10+, был рад сотрудничеству.
Был приятно удивлен скорости и опреативности выполнения работы. Качество на высоте. Респект.
Ответный отзыв