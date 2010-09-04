Необходимо написание программы для отслеживания сообщений в телеграм-канале. Важно, что использовать необходимо не bot api, а библиотеку tdlib ([url=https://core.telegram.org/tdlib]core.telegram.org/tdlib[/url] или [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Ftdlib%2Ftd%29]github.com/tdlib/td)[/url]. Чтобы программа работала не как бот, а как клиент-телеграм. Язык: Python3 ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, друзья! Необходим дизайн для игры под Android: 1) Иконка игры 2) Главное меню (фон, кнопки, шрифты) 3) Экран загрузки 4) Анимированные няшные котики (несколько цветов) Пишите если требуются какие-то уточнения и дополнения.Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! В проекте используется клиентская часть, написанная на C++ (qt), и серверная, написанная на php с использованием субд postgresql. Необходимо проанализировать протокол обмена информацией между клиентом и сервером, и внести в этот протокол изменения - расширить количество ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть исходное изображение с блондинкой (приложение 1), есть фото брюнетки (приложение 2). Необходимо вставить брюнетку на место блондинки. По краям так же должен быть плавный переход в белый цвет. Оплата WMR Убедительно прошу сначала написать мне, обсудить стоимость ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть шаблон для joomla (в приложении), в нём две колонки: левая "меню" и правая "контент". Необходимо справа сделать ещё одну узкую колонку (по размерам как левое "меню"), соответственно для этого нужно уменьшить ширину колонки "контент". ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт фирмы, оказывающей юридические услуги. Ширина шапки: 940 пикселей Высота шапки: 180-220 пикселей Необходимо оставить слева место для названия фирмы, а справа для контактной информации, телефонов, мейлов и т.д.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать в html дизайн интерфейса терминала оплаты. Подробности в техническом задании.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
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1. В баннере про томограф (прикрепленный файл tomograf.swf) сразу же на первом кадре сделаем видимыми надпись "Новейшая модель" и "Первый в Сибири". На втором кадре появится "Второй в России". 2. Нужно увеличить скорость смены кадров на ...Баннеры4 заявкиЗакрыт12 лет назад
На постоянное сотрудничество требуется дизайнер сайтов. Необходимо будет рисовать шаблонный дизайн. Исполнителю с прямыми руками обеспечу постоянный приток заказов. Шаблон такой: Ширина 900-1000 пикселей Шапка на всю ширину. Меню либо в шапке (если мало пунктов), либо в вертикальной колонке. Более подробно ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна шапка для сайта. Минимальная ширина 960 пикселей, но нужно продумать рисунок так, чтобы шапка могла растягиваться на 100% экрана. Высота примерно 160 пикселей. Стиль серьезный деловой, чтобы вызывала доверие и подчеркивала надежность. Оплата Webmoney WMZ.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть 9 баннеров в формате GIF. Необходимо переделать их на Flash таким образом, чтобы кадры начинали меняться только при наведении курсора на баннер. Когда курсор уходит с баннера он возвращается на первый кадр и замирает. В ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть шаблон wordpress, в нем не работает тег В следствие этого в корпоративном блоге сообщения отображаются полностью и не появляется ссылка "Читать далее..." Необходимо чтобы выводился список записей блога с текстом до тега more и ссылка ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо отрисовать 2-3 простеньких анимированных баннера. Уже есть картинки, заготовки. Важна скорость работы. Отбор предложений будет производиться 4.09.2010 в 20:00 по московскому времени. Работа должна быть сделана в течение 1-3 часов. Людям с репутацией возможна предоплата. В вашем предложении указывайте ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется перевод текстов деловой, бизнес тематики. От соискателя требуется: отличное владение языком Преимуществом будет считаться работа/практика в иностранной компании на английском языке. P.S. Пожалуйста, не пишите в личные сообщения, в аську или на почту! Все предложения размещайте здесь. ...Переводы28 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Суть проекта заключается в следующем: Есть flash-ролик с крутящимся глобусом. Необходимо сделать вращение глобуса медленнее, нанести на него очертания некоторых стран и отметить точками нужные города (ролик, список городов и стран предоставлю). Было бы замечательно, если возможно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад