Добавить в шаблон для Joomla третью колонку

Есть шаблон для joomla (в приложении), в нём две колонки: левая "меню" и правая "контент". Необходимо справа сделать ещё одну узкую колонку (по размерам как левое "меню"), соответственно для этого нужно уменьшить ширину колонки "контент". В итоге должно получиться 3 колонки: левая "меню", средняя "контент", правая "меню 2". Файл стало.jpg это как должно получиться, файл было.jpg это как есть сейчас. Это шаблон для joomla 1.5 – template.zip

Для шаблона есть исходники в psd.