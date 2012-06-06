Добрый день, уважаемые коллеги! Не любитель писать отзывы тем более отрицательные, но в этом случае решил написать т.к. остался очень не приятный осадок после сотрудничества (если это можно назвать сотрудничеством) со Светланой, после этого понял что рейтинг еще ничего не доказывает. В общем все как положено, разместил проект, Светлана сама написала мне в аську, обговорили все, проплатил 50%, а дальше все Светлана пропала, вместо обещанных двух дней, через две недели по ее номеру в ICQ со мной связался, незнаю даже кто, назвался менеджером и пообещал вернуть деньги на следующий день......прошло три дня .... ни денег, не Светланы....на сообщения никто не отвечает ... Дальше выводы делайте сами.... и самое главное люди не ведитесь на рейтинги!! P.S. Если кто сомневается могу предоставить лог сообщений. такая же ситуация.. JusticeLeague | вчера в 11:50 Здравствуйте. Такая же ситуация со Светланой у меня случилась((( Деньги выслал, в ответ тишина. Если не выйдет на связь, можете и мою историю продублировать к себе в отзыв, а то эта работа была не через вебланс.