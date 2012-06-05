Верстка + программирование сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки191 просмотр

Нужно создать двухъязычный корпоративный сайт по готовому дизайну(PSD).

HTML+JavaScript+Django

Язык нужно подвязать к гео-модулю

контакт gtalk:eточкаchegevara@gmaildotcom

DjangoHTMLJavaScript
13 лет назад
storm_s
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров