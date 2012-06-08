Правка верстки

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Завершен10 заявок178 просмотров

Нужно поправить верстку pcpage.ru

подробности в аську 484664092

13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mbibko
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$16
2 дня
В проекте необходимо было поправить косяки в существующую верстку. Максим отлично справился с проблемами валидности, кроссбраузерности. Реальный специалист, исправил всевозможные косяки, что немаловажно понимает в seo, установил нужные заголовки и теги, убрал лишние. Я доволен и настоятельно рекомендую его в исполнители.
Спасибо Вам Александр за двойную оплату, приятное общение и, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

mbibko
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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