Верстка и натяжка PSD на Opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки270 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Итак требуется на самую последнюю версию Opencart v1.5.3.1 сверстать дизайн и натянуть, макет сайта, который находится в PSD. Интернет магазин будет без флеш, но должны работать все стандартные фишки Opencart. Далее показать мне работающий сайт на тестовом хостинге. В самом интернет магазине будет от силы 10 позиций, поэтому основной упор на главную, ну и все остальное под стиль главной. Но повторюсь должны работать все функции интернет магазина последней версии Opencart.

Основные требования:

— валидная блочная верстка (обязательна верстка по правилам, а не в одну строчку, чтобы соблюдалась читаемость кода) без ошибок и прочие правила)

- Семантичность

— кроссбраузерность на уровне IE 7 и выше, Chrome, Mozilla, Opera, Safari

— применение новых стандартов (html5, css3) приветствуется

— ширина фиксированная под 1004px

- так же надо будет немного javascripts для основной менюшки

- верстка (главной страницы, страницы товара (карточка товара), страница корзины, и каталога товаров, все остальные страницы должны быть просто в цветовой гамме всего сайта и неизменной шапкой и подвалом)

Условия:

- работа должна быть выполнена за неделю после одобрения вами заявки

- весь сайт и контент не должны появиться в паблике, это касается и PSD и PNG

- оплата в рублях через вебмани

- аванс возможен только при наличии у вас положительных отзывов, длительного времени работы на веблансере, и персонального аттестата веб мани

- аванс до 20%

Требования к кандидатам:

- Знания HTML 4 (очень приветствуется HTML5)

- Знания CSS ( и все что с этим связано)

- Знания PHP

- Знания jquery

- Чувство такта (не нужно везде запихивать свои данные, очень лениво потом удалять, ваши ссылки)

- Выход на связь, через почту или icq

Если вы не уверены в себе хоть в каком то пункте, лучше не беритесь. Зачем портить нервы и время, себе и мне.

Оплата возможна по сервису безопасная сделка.

CSSHTMLjQueryOpencartPHP
13 лет назад
Avainta
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

ckopnio
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Дмитрий человек слова, сказал и сделал все как надо, все в сроки и все как надо, огромное спасибо. Помогал даже когда сдал проект. Обязательно еще раз обращусь к нему.
Сотрудничество на высшем уровне. С оплатой никах задержек не было. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ckopnio
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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