Сверстать PSD в шаблон. DLE

Стас подвёл по сроку, взявшись за срочную работу, не выполнил её, причиной назвал: "[10:39:24] Стас: мне тяжело даже сказать - но я просто-напросто перепутал 12 часов с 24 часами..." Вот так-то господа, имейте ввиду. При этом, находясь на сайте и в скайпе онлайн, не отвечал на запросы, по телефону, указанному в профиле дозвониться не удалось. Очень сильно подвёл. Могу лишь пожелать ему удачи и внимательности.