Необходимо сверстать сайт визитку и интегрировать на Drupal. Срок, цена...
Сверстать PSD в шаблон. DLE
Необходимо сверстать в готовый шаблон.
Сам PSD несложный.
Срок - пару дней, не больше, если не чувствуете уверенности - лучше не пишите.
Цена 20 wmz или wmr по курсу.
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