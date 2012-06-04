Сверстать PSD в шаблон. DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок173 просмотра

Необходимо сверстать в готовый шаблон.

Сам PSD несложный.

Срок - пару дней, не больше, если не чувствуете уверенности - лучше не пишите.

Цена 20 wmz или wmr по курсу.

DLE
13 лет назад
nitro80
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Стас подвёл по сроку, взявшись за срочную работу, не выполнил её, причиной назвал: "[10:39:24] Стас: мне тяжело даже сказать - но я просто-напросто перепутал 12 часов с 24 часами..." Вот так-то господа, имейте ввиду. При этом, находясь на сайте и в скайпе онлайн, не отвечал на запросы, по телефону, указанному в профиле дозвониться не удалось. Очень сильно подвёл. Могу лишь пожелать ему удачи и внимательности.

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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