Доработка верстки веб-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки182 просмотра

Нужно доверстывать некоторые страницы из ПСД, править баги на текущих.

Сайт http://liftshop.smartdesign.by/

От вас цена версти дополнительной страницы, ссылка на 2-3 проекта, время по москве когда вы на связи.

Опыт работы с СВН/Рейдмайн и Нахождение в Миснке - болшой плюс.

13 лет назад
SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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