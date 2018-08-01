SmartDesign

Андрей Халецкий SmartDesign

 
38 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
DataMining, парсеры, боты, панели управления, CRM.

Разработка уникальных решений под ключ.

DataMining, грабберы, партнерки, Панели управления, CMS. Сервис мониторинга цен﻿ и парсинга яндекс-маркета

Собственные сервера и прокси для размещения проектов.

Команда веб-разработчиков из Минска (Беларусь), разработка сложных интернет проектов, веб-сервисов, агрегаторов, конструкторов.

Основные направления работы:

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Грабберы, парсеры, Data-Mining, NLP (Обработка естественного языка).

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Парсеры Job-сайтов HH.ru, Jobs.ru, rabota,ru, avito.ru и другие.

Граббер объявлений из 50+ досок.

Парсеры поисковых систем Yandex, Google и т.д.

Парсеры ключевиков и сервисов статистики.

Парсер сайтов realtor.com, zillow.com, trullia.com (более 180 миллионов записей).

Сборщик/чекер проксей (тысячи проверок в минуту).

Технологии и языки

PHP, C++, PhantomJS, Selenium, RabbitMQ

Однопоточные/многопоточные приложения. Работа по крону, демоны, восстановление после сбоя и т.д.

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Условия работы:

1. Не принимаем участие в неоплачиваемых конкурсах/совместных проектах с нуля.

2. Не работаем без гарантий оплаты (предоплата 50-50 либо СБС)

Способы оплаты:

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Реквизиты: ИП "Халецкий Андрей Викторович"

УНН 790344201.

Свидетельство о гос. регистрации № 8-6 от 11 апреля 2007 года

выдано Осиповичским райисполкомом.

УНП: 790344201

Расчетный счет:

ЗАО БелСвиссБанк код: 175

Бел. руб. (BYN) 3013017820004

Евро. (EU): 3013017820017

Рос. руб. (RUR): 3013017820017

PHP
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
28
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Ye-riia
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
$100
10 баллов
4 года назад
Доработка фронта магазина на wp
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Ответный отзыв
maddog2
Илья 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
4 года назад
Разработка граббера сообщений из чатов
Все ок
Вопросы которые возникали по ходу проекта решались. Могу рекомендовать заказчика.
Ответный отзыв
bakhur
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Написать парсер для проекта
Всё отлично!
Проект прошел без каких-либо проблем. Будем рады поработать и в будущем.
Ответный отзыв
Alex2509123
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2000
9 баллов
5 лет назад
Бот для автоматических проставлений ставок в брокере vodds
Задача была выполнена несмотря на все проблемы которые появились при ее исполнении Советую работать с Андреем и его командой, но будьте готовы к довольно приличным затратам,но в плане результатов вопросов нет никаких
Отличная коммуникация, оперативный фидбек и желание разобраться в возникающих вопросов + никаких проблем с оплатой. Можно смело рекомендовать.
Ответный отзыв
noVe
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Спарсить товары и категории с сайта
Все сделано. Спасибо.
Никаких проблем не возникло
Ответный отзыв
Веб-программирование
66 отзывов(-1)
$20/час
от $300от 1 дня
#137
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$20/час
от $300от 1 дня
#1118