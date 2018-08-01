Андрей Халецкий SmartDesignSmartDesign
Разработка уникальных решений под ключ.
DataMining, грабберы, партнерки, Панели управления, CMS. Сервис мониторинга цен и парсинга яндекс-маркета
Собственные сервера и прокси для размещения проектов.
Команда веб-разработчиков из Минска (Беларусь), разработка сложных интернет проектов, веб-сервисов, агрегаторов, конструкторов.
Основные направления работы:
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Грабберы, парсеры, Data-Mining, NLP (Обработка естественного языка).
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Парсеры Job-сайтов HH.ru, Jobs.ru, rabota,ru, avito.ru и другие.
Граббер объявлений из 50+ досок.
Парсеры поисковых систем Yandex, Google и т.д.
Парсеры ключевиков и сервисов статистики.
Парсер сайтов realtor.com, zillow.com, trullia.com (более 180 миллионов записей).
Сборщик/чекер проксей (тысячи проверок в минуту).
Технологии и языки
PHP, C++, PhantomJS, Selenium, RabbitMQ
Однопоточные/многопоточные приложения. Работа по крону, демоны, восстановление после сбоя и т.д.
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Условия работы:
1. Не принимаем участие в неоплачиваемых конкурсах/совместных проектах с нуля.
2. Не работаем без гарантий оплаты (предоплата 50-50 либо СБС)
Способы оплаты:
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Реквизиты: ИП "Халецкий Андрей Викторович"
УНН 790344201.
Свидетельство о гос. регистрации № 8-6 от 11 апреля 2007 года
выдано Осиповичским райисполкомом.
УНП: 790344201
Расчетный счет:
ЗАО БелСвиссБанк код: 175
Бел. руб. (BYN) 3013017820004
Евро. (EU): 3013017820017
Рос. руб. (RUR): 3013017820017
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