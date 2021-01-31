Дизайн сайта-каталога компаний

Дизайн сайтовЗавершен38 заявок1164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По прототипу, несколько вариантов решений главной.

Цвета и лого есть

Дизайн сайта
3 года назад
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
KnopochkaN
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$700
14 дней
Отличная работа. Быстрый результат, мгновенные правки мелочей. Могу смело рекомендовать
Спасибо за интересный проект! Понятное ТЗ, макеты утвердили быстро, по предоплате/оплате никаких вопросов. Обращайтесь еще, буду рада дальнейшему сотрудничеству)