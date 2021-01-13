Адаптивный дизайн в Figma по готовой стилистике

Здравствуйте!

У меня есть готовый дизайн сайта в виде 2х картинок.

Необходимо отрисовать этот дизайн в Figma, готовый для верстки.

Дизайн должен быть адаптивным, работать на всех устройствах.

Фотоматериалы воссоздавать не нужно - можно заменить на аналогичные, подходящие по тематике взятые из открытых источников. Логотип аналогично - вставить любой подходящий по размеру и стилистике, можно взять с существующей компании.