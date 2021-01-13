Адаптивный дизайн в Figma по готовой стилистике

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки349 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

У меня есть готовый дизайн сайта в виде 2х картинок.

Необходимо отрисовать этот дизайн в Figma, готовый для верстки.

Дизайн должен быть адаптивным, работать на всех устройствах.

Фотоматериалы воссоздавать не нужно - можно заменить на аналогичные, подходящие по тематике взятые из открытых источников. Логотип аналогично - вставить любой подходящий по размеру и стилистике, можно взять с существующей компании. 

Figma
3 года назад
spb_86
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$60
2 дня
Отличный специалист! Все выполнил в точности по заданию и в сроки. Приятно пообщаться
Спасибо Сергею за заказ! Сотрудничеством доволен в полной мере. Обратная связь на высоте.