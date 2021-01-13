Требуется разместить 50 логотипов на странице psd

$4
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок256 просмотров
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Добрый день.

Требуется разместить 50 логотипов на странице psd. Почти все лого есть.

НЕсрочно.

3 года назад
IvanenkoSerg
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maksimenko-helen
Елена 
46 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$4
3 дня
Рекомендую! Отличная аккуратная работа!
Задание очень хорошо расписано, сотрудничать легко. Рекомендую к сотрудничеству!
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