Дизайн лендинга

Я делаю тестовое приложение с доступом с компа и для приложения чуть позже. Стартап и тестовая версия для последущей доработки прототипа и далее выход на ивесторов. Бюджет очень маленткий, но проект перспективный, я в европе, ...
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Нужен лендинг для компании , которая занимается видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Цвет логотипа красный, соответственно акцентный цвет тоже красный. Подробное тз пришлю исполнителю. Бюджет маленький(5к), готов дать шанс новичкам со вкусом
Блоки:
первый экран с красивой картинкой камер, главное не постановочный кадр с улыбающимся человеком
преимущества
услуги видеонаблюдение
услуги пожарная сигнализация
Тендеры (для гос учереждений)
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