natalisasim

Наталья Сасим natalisasim

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
UI/UX дизайнер

Здравствуйте. Занимаюсь UI/UX дизайном сайтов и мобильных приложений. Работаю в Figma, Photoshop.

 

Этапы работы

  • Вы заполняете бриф,который я вам вышлю, а также отправляете мне все имеющиеся данные по ТЗ; обсуждаем сроки, стоимость и оплату.
  • Вы вносите предоплату в размере 30-50% от суммы и я приступаю к работе.
  • Высылаю вам прототип в формате PNG, вносим правки, вы утверждаете.
  • Высылаю вам итоговый вариант в формате PNG, вносим правки, вы утверждаете.
  • Когда вы полностью довольны результатом производите оплату, я отправляю исходник.

Важные условия работы

  • Все правки производятся бесплатно,желательно отправлять мне их одним документом. Правки производятся только в рамках ТЗ.
  • Без утверждения предыдущего этапа к следующему этапу работы не приступаю.
  • Если на каком-либо из этапов вы понимаете, что мой дизайн вам совершенно не нравится и нужно переделывать все заново я верну вам аванс дабы больше не тратить ваше и мое время. Так бывает, ничего страшного в этом нет.
  • Работаю по предоплате 30-50%.
  • Предоставляю только 1 вариант дизайна если не оговорено с Заказчиком иное.
  • Дополнительные задачи, не оговоренные в ТЗ, оплачиваются отдельно.
Способы оплаты: Карта Visa, WebMoney (USD)

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик!