natalisasim

UI/UX дизайнер
Здравствуйте. Занимаюсь UI/UX дизайном сайтов и мобильных приложений. Работаю в Figma, Photoshop.
Этапы работы
- Вы заполняете бриф,который я вам вышлю, а также отправляете мне все имеющиеся данные по ТЗ; обсуждаем сроки, стоимость и оплату.
- Вы вносите предоплату в размере 30-50% от суммы и я приступаю к работе.
- Высылаю вам прототип в формате PNG, вносим правки, вы утверждаете.
- Высылаю вам итоговый вариант в формате PNG, вносим правки, вы утверждаете.
- Когда вы полностью довольны результатом производите оплату, я отправляю исходник.
Важные условия работы
- Все правки производятся бесплатно,желательно отправлять мне их одним документом. Правки производятся только в рамках ТЗ.
- Без утверждения предыдущего этапа к следующему этапу работы не приступаю.
- Если на каком-либо из этапов вы понимаете, что мой дизайн вам совершенно не нравится и нужно переделывать все заново я верну вам аванс дабы больше не тратить ваше и мое время. Так бывает, ничего страшного в этом нет.
- Работаю по предоплате 30-50%.
- Предоставляю только 1 вариант дизайна если не оговорено с Заказчиком иное.
- Дополнительные задачи, не оговоренные в ТЗ, оплачиваются отдельно.
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик!
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