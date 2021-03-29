Создание сайтов под ключ

Оказываю услуги:— Создание сайтов любой сложности под ключ (лендинги, интернет-магазины, нестандартные проекты)

— Разработка сайтов с адаптивным дизайном

— SEO продвижение сайтов под ключ

— Веб-дизайн (Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe XD)

— Разработка динамических прототипов (Figma)

— Стремлюсь делать заказы так, чтобы ко мне обратились повторно

— Внимательность к деталям: ответственно подхожу к делу, довожу до ума каждый пиксель

— Делаю качественно и работаю до полного согласования