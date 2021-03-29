Создание сайтов под ключ
Оказываю услуги:— Создание сайтов любой сложности под ключ (лендинги, интернет-магазины, нестандартные проекты)
— Разработка сайтов с адаптивным дизайном
— SEO продвижение сайтов под ключ
— Веб-дизайн (Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe XD)
— Разработка динамических прототипов (Figma)
— Стремлюсь делать заказы так, чтобы ко мне обратились повторно
— Внимательность к деталям: ответственно подхожу к делу, довожу до ума каждый пиксель
— Делаю качественно и работаю до полного согласования
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Портфолио
- Дизайн лендинга для бургерной48 просмотров
- Дизайн лендинга "Ostin Express" (первый экран)60 просмотров
- Дизайн лендинга "ЭкоДома"58 просмотров
- Мастер-класс "Бариста за один день" (первый экран)59 просмотров