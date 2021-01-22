Сделаю ваш сайт удобным и привлекательным

Привет. Как вы уже успели заметить — меня зовут Андрей. Я занимаюсь веб-дизайном, мои работы можно посмотреть в портфолио.

Инструменты:

Photoshop

Illustrator

Figma

Так уж сложилось, что я человек творческий. С 14 лет меня увлекла фотография, да и сейчас это моё хобби. Уже немного в старшем возрасте, посещая разные сайты, я начал обращать внимание на дизайн сайтов и понял, что хотел бы сам делать интернет-мир красивее и удобнее. И вот прошло некоторое время, в течении которого я окончил курсы и самостоятельно обучался, практиковался. Сейчас же вышел в свободное плавание по миру фриланса)