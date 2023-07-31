Junior веб-дизайнер, аккуратные работы, бесплатные правки, приятное общение:)

Антонова Елена, 25 лет, веб-дизайнер.

Основное образование: высшее психологическое, дает преимущество в понимании восприятия людьми определенных объектов на сайте:)

Профильное образование: курс "Дизайноведение" от Filschool

Работаю с отдачей и до полного удовлетворения запроса клиента

Не считаю правки

Придерживаюсь сроков

Без предоплаты

Работаю в программах: Adobe Photoshop, Figma

Если Вам нужен:

- landing page

- сайт-визитка

- баннеры

- редизайн сайта

Пишите, звоните, с удовольствием выполню Ваш заказ!

Этапы работы (при разработке сайта):

- Заполнение брифа, составление мудборда, обсуждение предпочитаемой стилистики будущего сайта.

- Прототипирование, утверждение прототипа

- Дизайн desktop версии, внесение правок, утверждение

- Дизайн адаптивных версий, внесение правок, утверждение.