Антонова Елена, 25 лет, веб-дизайнер.
Основное образование: высшее психологическое, дает преимущество в понимании восприятия людьми определенных объектов на сайте:)
Профильное образование: курс "Дизайноведение" от Filschool
Работаю с отдачей и до полного удовлетворения запроса клиента
Не считаю правки
Придерживаюсь сроков
Без предоплаты
Работаю в программах: Adobe Photoshop, Figma
Если Вам нужен:
- landing page
- сайт-визитка
- баннеры
- редизайн сайта
Пишите, звоните, с удовольствием выполню Ваш заказ!
Этапы работы (при разработке сайта):
- Заполнение брифа, составление мудборда, обсуждение предпочитаемой стилистики будущего сайта.
- Прототипирование, утверждение прототипа
- Дизайн desktop версии, внесение правок, утверждение
- Дизайн адаптивных версий, внесение правок, утверждение.
Портфолио
- Полеты на воздушном шаре67 просмотров
- Лэндинг "Строительство бань"60 просмотров
- Морские прогулки59 просмотров
- Редизайн главной страницы магазина "Дарвин"75 просмотров
- Баннеры на доставку пиццы66 просмотров
- Landing page для фитнес клуба61 просмотр