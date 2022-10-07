веб-дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Алина и я веб-дизайнер.

Что я делаю:

- Landing Page;

- прототип;

- интернет-магазины;

- сайт-визитка

Условия работы:

Обсуждение ТЗ (задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты.

Оплата ( как договоримся с заказчиком).

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки.

Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно, пока Вы не будете довольны.

Цены:

Только после понятия объемов и сроков выполнения заказа.

Сроки выполнения:

Landing Page: 5-7 дня.

Сайт (главная): 4-6 дня.

Внутренние: 1-2 страницы/день.

Адаптив: 1-2 дня все страницы под 2 разрешения

Контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: +380989311109

Viber, WhatsApp +380989311109