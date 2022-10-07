Здравствуйте!
Меня зовут Алина и я веб-дизайнер.
Что я делаю:
- Landing Page;
- прототип;
- интернет-магазины;
- сайт-визитка
Условия работы:
Обсуждение ТЗ (задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты.
Оплата ( как договоримся с заказчиком).
Высылаю Вам скрины работы, вносим правки.
Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно, пока Вы не будете довольны.
Цены:
Только после понятия объемов и сроков выполнения заказа.
Сроки выполнения:
Landing Page: 5-7 дня.
Сайт (главная): 4-6 дня.
Внутренние: 1-2 страницы/день.
Адаптив: 1-2 дня все страницы под 2 разрешения
Контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: +380989311109
Viber, WhatsApp +380989311109
Портфолио
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- Internal page / landing page on the site22 просмотра
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