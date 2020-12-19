polymimary

Полина polymimary

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UI/UX (web) дизайнер

Портфолио на Behance﻿

Что я умею?

Проектирование сайтов (лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины, многостраничные сайты), веб- и мобильных приложений;

Разработка айдентики компании (логотип, фирменный стиль);

Рисование иллюстраций и иконок для вашего проекта;

Разработка анимации для интерфейса.

● Ретушь и обработка фото.

Не работаю с Tilda и другими платформами. Не верстаю сайты.

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Отзывы заказчиков

peca
Петр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Разработка прототипа (эскиз) сайта и логотипа
Отличный исполнитель, всё быстро, качественно, продумано. Предлагала сама отличные решения.
Хороший клиент, работали слаженно и продуктивно, отличная коммуникация и быстрая оплата. Приятно сотрудничать, рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
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от $20от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
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