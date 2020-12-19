UI/UX (web) дизайнер
Портфолио на Behance
Что я умею?
● Проектирование сайтов (лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины, многостраничные сайты), веб- и мобильных приложений;
● Разработка айдентики компании (логотип, фирменный стиль);
● Рисование иллюстраций и иконок для вашего проекта;
● Разработка анимации для интерфейса.
● Ретушь и обработка фото.
Не работаю с Tilda и другими платформами. Не верстаю сайты.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель, всё быстро, качественно, продумано. Предлагала сама отличные решения.
Ответный отзыв
Хороший клиент, работали слаженно и продуктивно, отличная коммуникация и быстрая оплата. Приятно сотрудничать, рекомендую!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга