Поэтапная разработка дизайна для приложения

Я делаю тестовое приложение с доступом с компа и для приложения чуть позже. Стартап и тестовая версия для последущей доработки прототипа и далее выход на ивесторов. Бюджет очень маленткий, но проект перспективный, я в европе, уже предагают помощь в поиске инвестора, но я еще не готова, надо протестировать версию с группой. Интересует оплата по странично - не очень сложные пока страницы.

Ннекоторые страницы сделаны есть первая версия прототипа, нужен по страничный дизайн и новый дизайн страниц , что уже работают в десктоповской версии

С уважением, Марина