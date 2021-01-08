Поэтапная разработка дизайна для приложения

Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки688 просмотров
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Я делаю тестовое приложение с доступом с компа и для приложения чуть позже.  Стартап и тестовая версия для  последущей доработки прототипа и далее выход на ивесторов.  Бюджет очень маленткий, но проект перспективный, я в европе, уже предагают помощь в поиске инвестора, но я еще не готова, надо протестировать версию с группой.  Интересует оплата по странично - не очень сложные пока страницы.  

Ннекоторые страницы сделаны есть первая версия прототипа,  нужен по страничный дизайн и новый дизайн страниц , что уже работают в десктоповской версии

С уважением, Марина

3 года назад
beyoungbrands
Вьева 
50 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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