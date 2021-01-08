Дизайн лендинга для компании СЭСКА

Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн лендинга для небольшой организации, которая занимается строительными работами. Дизайн в Figma с адаптивом (можно только десктоп и мобильный). После работы правки от заказчика, если будут Тексты и фотографии предоставлю, какие понадобятся детали для ...