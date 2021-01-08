Дизайн лендинга для компании СЭСКА

$600
Дизайн сайтовЗакрыт64 заявки1507 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адаптивный, уникальный дизайн Landing Page (5 экранов) для услуги дезинфекции, формат: photoshop или figma.

Верстка html css. Сроки выполнения 8 дней. 

Наш сайт https://сэска.рф

Дизайн лендинга
3 года назад
SESKA
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн лендинга для небольшой организации, которая занимается строительными работами. Дизайн в Figma с адаптивом (можно только десктоп и мобильный). После работы правки от заказчика, если будут Тексты и фотографии предоставлю, какие понадобятся детали для ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Натянуть новую верстку портала на Yii2

    $500

    Обновление проекта www.artcontract.ru   Примеры сверстанных страниц: Главная страница https://iventeye.github.io/application/  Каталог https://iventeye.github.io/application/catalog.html Мероприятия https://iventeye.github.io/application/events.html Оповещения https://iventeye.github.io/application/alerts.html Нужно полностью обновить дизайн портала, остальные материалы и более точную оценку стоимости при общении  Проект на Yii2 + postgresql

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим шаблон сайта

    По продаже и аренды технического оборудования (подробное ТЗ в обсуждении). Много нюансов и нужен толковый исполнитель, за хорошую работу готов заплатить достойную оплату. Не желающих хорошо заработать и сделать все качественно, прошу не беспокоить.

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лэндинг

    $100

    ЗАДАЧА Сделать дизайн лэндинга для нового проекта.  Язык – англ Тематика – Телемедицина  (это когда доктор и пациент могут общаться через видео как яндекс здоровье)  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Есть доступ к Shutterstock где я вытащу вам любые нужные фото / иллюстрации Есть копирайтер ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт читаемым с мобильного телефона

    сайт https://spanglish.com.ua/  Пока достаточно, чтобы студенты могли нормально с телефона читать мои статьи :)  На будущее планирую дизайн сменить, фото мои и с отзывами добавить. Поэтому, можна сразу и два ценовых преложения оставлять:  1. настроить читабельность со смартфонов 2. ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    3 года назад