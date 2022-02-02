Дизайнер, который даёт результат🔥Web/UX/UI Landing page/Tilda/Презентации

Привет!

Привет, я Денис! 2 года занимаюсь проектированием веб-интерфейсов и мобильных приложений. Во время работы над проектом я смотрю на поставленную задачу не только глазами дизайнера, но и человеком, который будет лично пользоваться этим сервисом или услугами.

Разрабатываю: дизайн сайтов, сайты на Tilda, креативы, презентации, дизайн приложений и интерфейсов

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, ProtoPie

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Веду блог Дизайне🔥

Instagram - https://www.instagram.com/dennisz.design/

Telegram - https://t.me/uiuxpublic

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Портфолио

❤️Портфолио и не только - https://unilink.us/v1/@design.dennisz

❤️Google disk

❤️Анимации интерфейсов

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Всегда на связи!

всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом

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Всегда готов к со звону!

Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

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Контакты:

Telegram

Instagram

Телефон: +380 66 651 40 54 (Viber/WhatsApp/Telegram)

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Тут ссылка на все, что вам нужно!