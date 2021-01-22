Olga830

Ольга Петрова Olga830

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создание лендинга, многостраничного сайта, интернет-магазин, дизайн сайта, прототип

Привет! Меня зовут Ольга.

Я-веб-дизайнер, специалист по созданию сайтов. Живу в Италии, в мировой столице дизайна - Милане. 

Создам для вас: 

  • многостраничный сайт
  • лендинг
  • интернет-магазин
  • дизайн-макет
  • прототип
Область интересов: путешествия, мода, искусство, психология, литература, дизайн, творчество, но также рада встретить новые необычные идеи и проекты. 

Мое кредо: даешь эстетику во всем, дизайн - это визуальный интеллект. Сайт будет продавать, если он будет удобен, а также, иметь "дружелюбный" интерфейс, ваш сайт - это ваше отражение и коммуникация с пользователем, сделайте эту коммуникацию максимально приветливой!

Меня можно найти на

Instagram﻿,

Telegram @Olga830

Behance 

Whats up (+393661786154)

Skype: Olga830

Как проходит наше сотрудничество: 

  • договариваемся о точной стоимости и сроках
  • делаю прототип, затем дизайн, вёрстку и др. согласованные работы
  • проводим тестирование и вносим правки, если нужно
Три причины почему вам стоит выбрать мои услуги:

1. Опыт работы в Fashion индустрии в Милане дает мне возможность создавать современный и актуальный дизайн

2. Я ищу интересные работы для своего портфолио, и если ваш проект входит в зону моих интересов, готова сделать вам интересное ценовое предложение, вашу работу я поставлю в портфолио

3. Я работаю с европейскими заказами и знаю тонкости и тенденции рынка, поэтому если вы хотите быть на голову выше ваших конкурентов - вам ко мне. Тенденции в вебе диктует запад.

Остались вопросы? Не стесняйтесь спрашивать, буду рада ответить.