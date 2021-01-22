Создание лендинга, многостраничного сайта, интернет-магазин, дизайн сайта, прототип

Привет! Меня зовут Ольга.

Я-веб-дизайнер, специалист по созданию сайтов. Живу в Италии, в мировой столице дизайна - Милане.

Создам для вас:

многостраничный сайт

лендинг

интернет-магазин

дизайн-макет

прототип

Область интересов: путешествия, мода, искусство, психология, литература, дизайн, творчество, но также рада встретить новые необычные идеи и проекты.

Мое кредо: даешь эстетику во всем, дизайн - это визуальный интеллект. Сайт будет продавать, если он будет удобен, а также, иметь "дружелюбный" интерфейс, ваш сайт - это ваше отражение и коммуникация с пользователем, сделайте эту коммуникацию максимально приветливой!

Меня можно найти на

Instagram﻿,

Telegram @Olga830

Behance

Whats up (+393661786154)

Skype: Olga830

Как проходит наше сотрудничество:

договариваемся о точной стоимости и сроках

делаю прототип, затем дизайн, вёрстку и др. согласованные работы

проводим тестирование и вносим правки, если нужно

1. Опыт работы в Fashion индустрии в Милане дает мне возможность создавать современный и актуальный дизайн

2. Я ищу интересные работы для своего портфолио, и если ваш проект входит в зону моих интересов, готова сделать вам интересное ценовое предложение, вашу работу я поставлю в портфолио

3. Я работаю с европейскими заказами и знаю тонкости и тенденции рынка, поэтому если вы хотите быть на голову выше ваших конкурентов - вам ко мне. Тенденции в вебе диктует запад.

Остались вопросы? Не стесняйтесь спрашивать, буду рада ответить.