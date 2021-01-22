Привет! Меня зовут Ольга.
Я-веб-дизайнер, специалист по созданию сайтов. Живу в Италии, в мировой столице дизайна - Милане.
Создам для вас:
- многостраничный сайт
- лендинг
- интернет-магазин
- дизайн-макет
- прототип
Мое кредо: даешь эстетику во всем, дизайн - это визуальный интеллект. Сайт будет продавать, если он будет удобен, а также, иметь "дружелюбный" интерфейс, ваш сайт - это ваше отражение и коммуникация с пользователем, сделайте эту коммуникацию максимально приветливой!
Меня можно найти на
Telegram @Olga830
Whats up (+393661786154)
Skype: Olga830
Как проходит наше сотрудничество:
- договариваемся о точной стоимости и сроках
- делаю прототип, затем дизайн, вёрстку и др. согласованные работы
- проводим тестирование и вносим правки, если нужно
1. Опыт работы в Fashion индустрии в Милане дает мне возможность создавать современный и актуальный дизайн
2. Я ищу интересные работы для своего портфолио, и если ваш проект входит в зону моих интересов, готова сделать вам интересное ценовое предложение, вашу работу я поставлю в портфолио
3. Я работаю с европейскими заказами и знаю тонкости и тенденции рынка, поэтому если вы хотите быть на голову выше ваших конкурентов - вам ко мне. Тенденции в вебе диктует запад.
Остались вопросы? Не стесняйтесь спрашивать, буду рада ответить.