WEB DESIGN 🔥
Привет! Меня зовут Ольга! Я веб-дизайнер и с удовольствием готова помочь Вам:
👉 дизайн баннеров;
👉 Landing Page;
👉 адаптив для сайта;
👉 редизайн сайта;
👉 дизайн мобильных приложений.
❗ Ответственно подхожу к каждому проекту;
❗ Спокойно отношусь к внесению правок;
❗ Укладываюсь в сроки.
Буду рада сотрудничеству!
Как со мной связаться?
- telegram — OlgaPototskaya
- skype — olya_vikt0r0vna
- email — [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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Дизайн сайтов
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