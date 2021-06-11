olga_potocka

Ольга olga_potocka

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
WEB DESIGN 🔥

Привет! Меня зовут Ольга! Я веб-дизайнер и с удовольствием готова помочь Вам:

👉 дизайн баннеров;

👉 Landing Page;

👉 адаптив для сайта;

👉 редизайн сайта;

👉 дизайн мобильных приложений.

❗ Ответственно подхожу к каждому проекту;

❗ Спокойно отношусь к внесению правок;

❗ Укладываюсь в сроки.

Буду рада сотрудничеству!

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