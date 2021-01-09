Есть сайт: Магазин православных икон СемАрт https://sem-art.ru/ На сайте установлен готовый шаблон дизайна, в котором мне не нравится цветовое решение. Сами изображения икон "выпадают" из него, не сочетаются с цветами дизайна. В то же время выбран и ...
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Нужно освежить дизайн действующего сайта по smm услугам, основной упор на увеличение продаж и современный подход в дизайне. Фрилансер должен иметь опыт в работе с подобными сайтами и также предложить свое виденье дизайна. Сайт https://smm-factory.com/. Заявки прошу присылать с указанием стоимости работы.
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