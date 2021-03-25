mayakovskaya

Арина mayakovskaya

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сделать и не пожалеть

Привет! Меня зовут Арина, и я занимаюсь веб-дизайном. 

Говорят "Встречают по одежке, а провожают по уму". Что ж, кем бы Вы ни были и чем бы не занимались, предоставьте обложку мне.  Я выполню Ваш заказ быстро, но в то же время внимательно. Готова обсуждать и корректировать дизайны, слушать ваши требования и пожелания. Главное - довольный заказчик. Я уступаю дизайнерам в опыте, но умею прислушиваться к Вашим пожеланиям и наблюдать, быстро учусь и имеют опыт в торговле. 

Дайте мне шанс, и вы не пожалеете!

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