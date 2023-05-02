Кристина Живцова chriszhivtsovachriszhivtsova
24 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
UI/UX дизайнер
UI/UX дизайнер
Закончила курсы Shendrikov.Education
Работаю над дизайном, пока клиент не скажет "Это то, что мне нужно"
Навыки:
- Прототипирование
- UI/UX дизайн
- Адаптивный дизайн
Сервисы:
- Figma
- Adobe Photoshop
Мои преимущества:
- Современный UI;
- Понимание и исследование UX;
- Внимание к деталям, хороший вкус;
- Анализ конкурентов, идеи, ЦА.
Портфолио:
https://www.behance.net/chriszhivt4551
Пожалуйста, свяжитесь со мной в личных сообщениях для дальнейшего обсуждения того, что вам нужно.
Портфолио
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- Меню для заведениянет просмотров
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- Логотип2 просмотра
- Прайс-лист услуг1 просмотр
- Баннер на сайт11 просмотров
- Сертификат для курса визажа16 просмотров
- Логотип для инстаграм магазина14 просмотров
- Постер14 просмотров