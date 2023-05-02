UI/UX дизайнер

UI/UX дизайнер

Закончила курсы Shendrikov.Education

Работаю над дизайном, пока клиент не скажет "Это то, что мне нужно"

Навыки:

- Прототипирование

- UI/UX дизайн

- Адаптивный дизайн

Сервисы:

- Figma

- Adobe Photoshop

Мои преимущества:

- Современный UI;

- Понимание и исследование UX;

- Внимание к деталям, хороший вкус;

- Анализ конкурентов, идеи, ЦА.

Портфолио:

https://www.behance.net/chriszhivt4551

Пожалуйста, свяжитесь со мной в личных сообщениях для дальнейшего обсуждения того, что вам нужно.