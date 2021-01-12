Довести до ума логотип и подобрать цветовое решение для шаблона сайта

$15
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок739 просмотров
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Есть сайт: Магазин православных икон СемАрт https://sem-art.ru/

На сайте установлен готовый шаблон дизайна, в котором мне не нравится цветовое решение. Сами изображения икон "выпадают" из него, не сочетаются с цветами дизайна.

В то же время выбран и нравится логотип (во вложении), где использованы два цвета - красный и зелёный. По задумке логотипа две противоположности (цвета) объединяются (буквы переплетены).

Задача:

  • доделать логотип так, чтобы он по размеру и логике вписывался в дизайн сайта. Может, добавить слова или что-то ещё. Оттенки цветов, если требуется, можно двигать. Вышлю исходник в pdf.
  • предложить хорошую цветовую схему для дизайна, с учетом тематики сайта и цветов логотипа. Результат работы может быть, например, такой - сделать скриншот текущих страниц сайта и раскрасить на нём нужные кнопки/заголовки/фон в нужные цвета.
Порядок приемки работы - если понравилось, принимаю и оплачиваю. Если не понравилось - не оплачиваю и не принимаю (не использую на сайте). Возможен средний вариант - выставляю замечания на доработку.
3 года назад
AlexTitov
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vzdes
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$15
3 дня
Валерия отлично справилась с работой! Прислала на выбор 7 разных проработанных вариантов логотипа. Часть из них строго с учетом всех пожеланий, а часть – творчески переработанных. В итоге выбор остался за творческим вариантом, за что Валерии большое спасибо! После утверждения основного макета Валерия сделала на его основе также уменьшенный вариант логотипа для соц.сетей. Таким образом по всем задачам оценка 5 с плюсом! Однозначно рекомендую данного исполнителя и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хороший заказчик. Всегда на связи, четкое и понятное ТЗ и своевременная оплата :)
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