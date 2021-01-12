Довести до ума логотип и подобрать цветовое решение для шаблона сайта

Есть сайт: Магазин православных икон СемАрт https://sem-art.ru/

На сайте установлен готовый шаблон дизайна, в котором мне не нравится цветовое решение. Сами изображения икон "выпадают" из него, не сочетаются с цветами дизайна.

В то же время выбран и нравится логотип (во вложении), где использованы два цвета - красный и зелёный. По задумке логотипа две противоположности (цвета) объединяются (буквы переплетены).

Задача:

доделать логотип так, чтобы он по размеру и логике вписывался в дизайн сайта. Может, добавить слова или что-то ещё. Оттенки цветов, если требуется, можно двигать. Вышлю исходник в pdf.

предложить хорошую цветовую схему для дизайна, с учетом тематики сайта и цветов логотипа. Результат работы может быть, например, такой - сделать скриншот текущих страниц сайта и раскрасить на нём нужные кнопки/заголовки/фон в нужные цвета.

Порядок приемки работы - если понравилось, принимаю и оплачиваю. Если не понравилось - не оплачиваю и не принимаю (не использую на сайте). Возможен средний вариант - выставляю замечания на доработку.