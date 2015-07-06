AlexTitov

Александр AlexTitov

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Рекламная обработка фотографий для продаж на маркетплейсах

    $30

    Мы продаём иконы. Нужно обработать фотографии икон так, чтобы они хорошо смотрелись на витрине маркетплейсов. Выбрать хороший ракурс, добавить название бренда, логотип. Возможно, какие-то ещё идеи.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Довести до ума логотип и подобрать цветовое решение для шаблона сайта

    $15

    Есть сайт: Магазин православных икон СемАрт https://sem-art.ru/ На сайте установлен готовый шаблон дизайна, в котором мне не нравится цветовое решение. Сами изображения икон "выпадают" из него, не сочетаются с цветами дизайна. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Провести CEO-аудит сайта sem-art.ru

    $10

    Провести человеческий, понятный аудит сайта - что плохо сделано, что можно улучшить. Чего не хватает, что лишнее. Объемные отчеты автоматических аудит-чекеров могут быть вспомогательным материалом для разговора, но не ответом на поставленный в проекте вопрос. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Провести CEO-аудит сайта sem-art.ru

    $10

    Провести человеческий, понятный аудит сайта - что плохо сделано, что можно улучшить. Чего не хватает, что лишнее. Объемные отчеты автоматических аудит-чекеров могут быть вспомогательным материалом для разговора, но не ответом на поставленный в проекте вопрос. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощь и консультации в продвижении интернетМагазина православных икон

    Нужна помощь на всех этапах в продвижении с нуля интернет-магазина православных икон. В наличии ассортимент из более 400 икон, есть желание продавать их в розницу с доставкой почтой или курьерскими службами. Сейчас ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рекламный плакат А4

    Нужно два варианта плаката А4, сообщающего о возможности отпевания в храме. Фон плаката - интерьер храма из фото во вложении. Текст на плакате - тоже во вложении. Результат работы ожидаю в виде psd файла. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта храма

    Нужно два варианта дизайна храма. Первый вариант - неперегруженный, с понятной навигацией (по примеру mepar.ru) Второй вариант - художественный, с фотографиями на заднем плане, условно как здесь: http://novslovo.ru/sites/default/files/vh1_850.jpg http://volga-w.ru/content/files/ext_catalog1/page_1454757001/hram_1_938x0__0_0_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e_25.jpg http://images.cmsmagazine.ru/img_out/users_projects_images/upload5qduuvmppb.jpg ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отмечалка выезда к клиенту по заявке

    Нужно приложение для смартфонов Android. Приложение синхронизируется с базой и отображает на смартфоне текущие заявки для выезда к клиенту. Мастер видит заявки, расположенные по времени, отмечает "начал работать по заявке", "завершил работы" и пр. Приложение ...

    Android
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рекламная листовка А5 две стороны

    Нужно сделать красивую листовку (добавить фон, декоративные элементы) с текстовым материалом, представленным на черновике. Требования к макету: - цветовая модель заливок и растров CMYK - 2 варианта на выбор ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта библиотеки

    Здравствуйте, ищем терпеливого дизайнера для создания сайта библиотеки. Концепции дизайна будут меняться, но каждый сделанный эскиз или этап работы будет оплачен. Сейчас нужен дизайн титульной страницы по приложенному эскизу. Центральным элементом ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рождественский плакат

    $20

    Нужен дизайн рождественского поздравительного плаката. Слова "Христосъ Раждается, славите!", шрифт церковный (в черновике во вложении использован шрифт slavonic, можно взять любой похожий). Цвет и дизайн - на усмотрение исполнителя, цветовая гамма - зимняя. Возможно, интересно ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль (плагин) для чтения книг без скачивания

    Планируем через web-сайт предоставить посетителям возможность чтения книг из библиотеки без возможности скачивания и сохранения на свой компьютер. Книги лежат на сервере в форматах djvu pdf Нужен модуль (плагин), ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Адаптация шаблона Joomla 1.7 под специфику сайта

    Есть joomla 1.7 с установленным шаблоном, который нравится по дизайну. Необходимо донастроить его, чтобы вышел стильный сайт-визитка, а именно: - поставить на слайдер фотографии нашего города (предоставлю) - убрать лишнее с главной страницы ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перенос материалов (статьи, фотографии) на joomla

    Предварительный проект для оценки стоимости работ. Необходимо перенести имеющиеся материалы сайта derzhavnaya.info на joomla 2.5 Требования к результатам работ: 1. качество - одинаковое форматирование статей, аккуратное размещение фотографий, преимущественно как ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переверстка под Joomla 2.5

    $50

    Перенести сайт derzhavnaya.info на joomla 2.5 Внутренние страницы сайта будут иметь шапку и левое поле с меню. Правое поле (календарь и баннеры) уходит и освобождает место для текста. Срок - 1-2 ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно придумать название для студии веб-дизайна

    Придумать оригинальное название для новой студии веб-дизайна и рекламы. Студия будет заниматься разработкой и сопровождением веб-сайтов, созданием фирменного стиля. Название должно быть "со смыслом", т.е. нести какую-то идею (посыл). (например, названия ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Трансляция картинки на мониторе на другой компьют.

    Необходимо передавать по сети (интранет) изображение на мониторе (окна программ, панель задач, т.е. полную картинку «пиксель-в-пикесль») с компьютера сотрудника на компьютер мониторинга или компьютер начальника. Изображение нужно передавать по инициативе сотрудника или инициативе начальника. Изображение ...

    Системное программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$30
10 баллов
4 года назад
Рекламная обработка фотографий для продаж на маркетплейсах
Александр, спасибо большое, приятно с Вами работать :) Рекомендую однозначно!
Спасибо за работу над проектом! Как всегда - качество на высоте! Валерия, как обычно, сделала интересные стильные макеты, которые мне сразу понравились. Было немного уточнений по деталям, которые тут же были внесены в проект. Однозначно рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Довести до ума логотип и подобрать цветовое решение для шаблона сайта
Хороший заказчик. Всегда на связи, четкое и понятное ТЗ и своевременная оплата :)
Валерия отлично справилась с работой! Прислала на выбор 7 разных проработанных вариантов логотипа. Часть из них строго с учетом всех пожеланий, а часть – творчески переработанных. В итоге выбор остался за творческим вариантом, за что Валерии большое спасибо! После утверждения основного макета Валерия сделала на его основе также уменьшенный вариант логотипа для соц.сетей. Таким образом по всем задачам оценка 5 с плюсом! Однозначно рекомендую данного исполнителя и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Infear
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$174
10 баллов
4 года назад
Помощь и консультации в продвижении интернетМагазина православных икон
Все ок.
Аккуратный исполнитель. Предложил план работ из 8-ми пунктов со сроками. Все сроки выдержал. По каждому пункту высылал объемные отчеты. Например, аудит сайта был на 17-ти Excel страницах. В нём подробнейшая информация – про спамность url, отсутствие в индексе страниц для печати и прочие всевозможные технические аспекты моего сайта. Детальнейшее семантическое ядро на примерно тысячу ключевых фраз. Даже таких редких, как 1-2 запроса в месяц по Яндекс.Вордстат (77 ключей). Чёткое ТЗ на тексты по имеющимся страницам сайта. Попалась у меня на сайте смешная страница, запросы по которой на уровне 5-7 в месяц. Но и она вошла в ТЗ, так как и низкочастотные запросы тоже нужно собирать. В итоге, на все пункты плана Исполнитель дал развернутые отчёты с соответствующими пунктам названиями. Вся работа была выполнена максимально точно и детально. Поэтому если Вам потребуется аудит сайта, СЯ или другие отчеты – не нужно пользоваться автоматизированными сервисами или сторонними программами. Вряд ли они будут столь подробны. Однозначно рекомендую обращаться к данному исполнителю.
Ответный отзыв
Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Провести CEO-аудит сайта sem-art.ru
Отличный заказчик, рекомендую
Замечательный исполнитель! Общались по Telegram, прошлись по каждому типу страниц – главная, каталог, карточка товара. Владимир рассказал, где какие недочеты и даже ошибки. Объяснил, на что обращают внимание пользователи (юзабилити) и на что – поисковые системы. Причем, отдельно упомянул особенности Яндекса и Гугла, а также тонкости мобильного контента. Мы заглянули в текущее состояние СЕО-оптимизации сайта, коснулись микроразметки. Поговорили о работе в поисковых консолях вебмастера. В целом я оцениваю консультацию как очень ценную для меня. Мой сайт стартовал на базовом бесплатном шаблоне, и теперь мне стало ясно, какой подбирать платный шаблон и в чем его, если потребуется, дорабатывать. Однозначно хотел бы сотрудничать и дальше с Владимиром в части продвижения своих сайтов.
Ответный отзыв
TBT000
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Рекламный плакат А4
Спасибо за интересный заказ! Александр составил отличное тз и был на связи на протяжении всей работы. Рекомендую!
Михаил сделал отличный плакат. Несколько вариантов дизайна, как договаривались. Качество работы очень понравилось, сроки выдержаны. Рекомендую.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов