Аккуратный исполнитель. Предложил план работ из 8-ми пунктов со сроками. Все сроки выдержал. По каждому пункту высылал объемные отчеты. Например, аудит сайта был на 17-ти Excel страницах. В нём подробнейшая информация – про спамность url, отсутствие в индексе страниц для печати и прочие всевозможные технические аспекты моего сайта. Детальнейшее семантическое ядро на примерно тысячу ключевых фраз. Даже таких редких, как 1-2 запроса в месяц по Яндекс.Вордстат (77 ключей). Чёткое ТЗ на тексты по имеющимся страницам сайта. Попалась у меня на сайте смешная страница, запросы по которой на уровне 5-7 в месяц. Но и она вошла в ТЗ, так как и низкочастотные запросы тоже нужно собирать. В итоге, на все пункты плана Исполнитель дал развернутые отчёты с соответствующими пунктам названиями. Вся работа была выполнена максимально точно и детально. Поэтому если Вам потребуется аудит сайта, СЯ или другие отчеты – не нужно пользоваться автоматизированными сервисами или сторонними программами. Вряд ли они будут столь подробны. Однозначно рекомендую обращаться к данному исполнителю.