Мы продаём иконы. Нужно обработать фотографии икон так, чтобы они хорошо смотрелись на витрине маркетплейсов. Выбрать хороший ракурс, добавить название бренда, логотип. Возможно, какие-то ещё идеи.
- $30Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Есть сайт: Магазин православных икон СемАрт https://sem-art.ru/ На сайте установлен готовый шаблон дизайна, в котором мне не нравится цветовое решение. Сами изображения икон "выпадают" из него, не сочетаются с цветами дизайна. ...Завершен4 года назад
- $10
Провести человеческий, понятный аудит сайта - что плохо сделано, что можно улучшить. Чего не хватает, что лишнее. Объемные отчеты автоматических аудит-чекеров могут быть вспомогательным материалом для разговора, но не ответом на поставленный в проекте вопрос. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Провести человеческий, понятный аудит сайта - что плохо сделано, что можно улучшить. Чего не хватает, что лишнее. Объемные отчеты автоматических аудит-чекеров могут быть вспомогательным материалом для разговора, но не ответом на поставленный в проекте вопрос. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нужна помощь на всех этапах в продвижении с нуля интернет-магазина православных икон. В наличии ассортимент из более 400 икон, есть желание продавать их в розницу с доставкой почтой или курьерскими службами. Сейчас ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужно два варианта плаката А4, сообщающего о возможности отпевания в храме. Фон плаката - интерьер храма из фото во вложении. Текст на плакате - тоже во вложении. Результат работы ожидаю в виде psd файла. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно два варианта дизайна храма. Первый вариант - неперегруженный, с понятной навигацией (по примеру mepar.ru) Второй вариант - художественный, с фотографиями на заднем плане, условно как здесь: http://novslovo.ru/sites/default/files/vh1_850.jpg http://volga-w.ru/content/files/ext_catalog1/page_1454757001/hram_1_938x0__0_0_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e_25.jpg http://images.cmsmagazine.ru/img_out/users_projects_images/upload5qduuvmppb.jpg ...Завершен7 лет назад
Нужно приложение для смартфонов Android. Приложение синхронизируется с базой и отображает на смартфоне текущие заявки для выезда к клиенту. Мастер видит заявки, расположенные по времени, отмечает "начал работать по заявке", "завершил работы" и пр. Приложение ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать красивую листовку (добавить фон, декоративные элементы) с текстовым материалом, представленным на черновике. Требования к макету: - цветовая модель заливок и растров CMYK - 2 варианта на выбор ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, ищем терпеливого дизайнера для создания сайта библиотеки. Концепции дизайна будут меняться, но каждый сделанный эскиз или этап работы будет оплачен. Сейчас нужен дизайн титульной страницы по приложенному эскизу. Центральным элементом ...Завершен10 лет назад
- $20
Нужен дизайн рождественского поздравительного плаката. Слова "Христосъ Раждается, славите!", шрифт церковный (в черновике во вложении использован шрифт slavonic, можно взять любой похожий). Цвет и дизайн - на усмотрение исполнителя, цветовая гамма - зимняя. Возможно, интересно ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт10 лет назад
Планируем через web-сайт предоставить посетителям возможность чтения книг из библиотеки без возможности скачивания и сохранения на свой компьютер. Книги лежат на сервере в форматах djvu pdf Нужен модуль (плагин), ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть joomla 1.7 с установленным шаблоном, который нравится по дизайну. Необходимо донастроить его, чтобы вышел стильный сайт-визитка, а именно: - поставить на слайдер фотографии нашего города (предоставлю) - убрать лишнее с главной страницы ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Предварительный проект для оценки стоимости работ. Необходимо перенести имеющиеся материалы сайта derzhavnaya.info на joomla 2.5 Требования к результатам работ: 1. качество - одинаковое форматирование статей, аккуратное размещение фотографий, преимущественно как ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Перенести сайт derzhavnaya.info на joomla 2.5 Внутренние страницы сайта будут иметь шапку и левое поле с меню. Правое поле (календарь и баннеры) уходит и освобождает место для текста. Срок - 1-2 ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Придумать оригинальное название для новой студии веб-дизайна и рекламы. Студия будет заниматься разработкой и сопровождением веб-сайтов, созданием фирменного стиля. Название должно быть "со смыслом", т.е. нести какую-то идею (посыл). (например, названия ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо передавать по сети (интранет) изображение на мониторе (окна программ, панель задач, т.е. полную картинку «пиксель-в-пикесль») с компьютера сотрудника на компьютер мониторинга или компьютер начальника. Изображение нужно передавать по инициативе сотрудника или инициативе начальника. Изображение ...Системное программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад