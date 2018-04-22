Дизайн сайта храма

Нужно два варианта дизайна храма. Первый вариант - неперегруженный, с понятной навигацией (по примеру mepar.ru) Второй вариант - художественный, с фотографиями на заднем плане, условно как здесь:

http://novslovo.ru/sites/default/files/vh1_850.jpg

http://volga-w.ru/content/files/ext_catalog1/page_1454757001/hram_1_938x0__0_0_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e_25.jpg

http://images.cmsmagazine.ru/img_out/users_projects_images/upload5qduuvmppb.jpg

Название: Троицкий собор г. Раменское

Разделы:

- история храма

- новомученики Раменские

- расписание Богослужений

- слово Настоятеля

- вопрос к священнику

- контакты

На титульной странице будет новостная/событийная лента (несколько свежих новостей) и под ней ссылка "все события"

Фотографии храма во вложении.

Желательный срок - ближайшая пятница, 20-го апреля.