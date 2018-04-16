Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (+ эквайринг)

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок256 просмотров
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1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js)

Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле!

2) при возможности добавить эквайринг Альфа-банка 

Сроки 2 дня

а) Руководство по подключению и описание "Личного кабинета" можно скачать по ссылке:  

pay.alfabank.ru/ecommerce... 

б) Перед проведением интеграционных работ, во избежание возможных ошибок, настоятельно рекомендуем ознакомиться с FAQ 

pay.alfabank.ru/ecommerce... 

в) По завершению интеграции вам необходимо выполнить несколько тестов: 

pay.alfabank.ru/ecommerce... 

Укажите в ответе: 

0) ваше портфолио

1) Цену за п.1 и п.2 

2) Скайп 

4) ваши примеры по эквайрингу

6 лет назад
nae
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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