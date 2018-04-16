Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (+ эквайринг)

1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js)

Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле!

2) при возможности добавить эквайринг Альфа-банка

Сроки 2 дня

а) Руководство по подключению и описание "Личного кабинета" можно скачать по ссылке:

pay.alfabank.ru/ecommerce...

б) Перед проведением интеграционных работ, во избежание возможных ошибок, настоятельно рекомендуем ознакомиться с FAQ

pay.alfabank.ru/ecommerce...

в) По завершению интеграции вам необходимо выполнить несколько тестов:

pay.alfabank.ru/ecommerce...

Укажите в ответе:

0) ваше портфолио

1) Цену за п.1 и п.2

2) Скайп

4) ваши примеры по эквайрингу