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Дизайн сайтовЗавершен5 заявок176 просмотров
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Нужен одностраничный сайт на платформе lP

6 лет назад
dmskala
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dashavol
Дарья 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва
6 лет назад
$30
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Быстро, четко, красиво. Все решения аргументировались, пожелания учитывались. Даже прайс дополнительно оформила. Рекомендую
Ответственный заказчик. Все условия и договоренности соблюдает, вовремя отзывается на вопросы и просьбы прислать материалы, аргументирует правки.
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