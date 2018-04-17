Всем привет. Есть вот такой сайт: [url=http://ухты-сервис.рф]"Ух ты! Сервис"[/url] Наша компания организует семинар данного спикера и нам необходимо сделать точно такой же Лендинг ("посадочную страницу"), с небольшими стилистическими изменениями, добавить немного корпоративного стиля. Нужно сделать сайт на platformalp.ru ...