Создание макета сайта типа казино

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок207 просмотров
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Необходимо создать дизайн и макет сайта рулетки на подобии таких сайтов https://csgoatse.com/https://pubgempire.com/#! ; Подробнее в лс . Указывайте цену и сколько по времени будете делать .

6 лет назад
stargame123123
Владислав 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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