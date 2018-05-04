Bootstrap верстка для сайта на Django

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки187 просмотров
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Ищем аккуратного HTML/CSS верстальщика для разработки новой версии сайта записи на тренировки онлайн.

Для примера прилагается одна страница сайта, которую нужно будет адаптировать под Bootstrap.

BootstrapDjango
6 лет назад
sunduchkov
Артем 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$180
10 дней
Артем отлично разбирается в дизайне и верстке сайтов, работает быстро и аккуратно. Рекомендую!
Артём всегда на связи, быстро отвечает по текущим вопросам, чётко ставит задачи. Работать рекомендую!
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