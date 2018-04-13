Нужен только свободный дизайнер (кто сейчас занят другим проектом - не пишите). Задача: переделываем лендинг mike-ferry.ru Посмотрите кто этот человек и как у него оформлены видео/сайт. нам требуется лаконичный дизайн и со вкусом! на сайте должна быть открытая форма заявки. ...