Всем привет. Имеется сайт www.iep.ru Необходимо перенести на новый движок, доработать дизайн. Сайт имеет обширную базу данных: книг, журналов, газет и т.д. Необходимо представить проект для утверждение руководству. Срок для предоставление проект до 24 апреля 2018. Сайт размещается на нашем сервере. так же предложить на выбор несколько движков для сайта с разъяснением плюсов и минусов и почему именно нам нужен данный движок. Заключение договора, оплата только по договору, без авансов и только по счету, безналичная. все вопросы в личку.