Здравствуйте!Требуется дизайн сайта производственной мебельной компании занимающейся изготовлением мебели для организаций и предприятий на заказ по индивидуальным проектам. Дизайн должен быть современным, отражать профессионализм компании и солидность.Основные планируемые разделы – Главная – О компании – Каталог (продукция) – Карточка товара – Каталог ...
Нарисовать дизайн сайта компании по изготовления козырьков, навесов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макеты которые необходимо отрисовать
1)Главная
2)Карточка товара
3)Категория Козырьки и НАВЕСЫ
4)Последние работы
5)О нас
6)Контакты
7)404
8)Форма заявки онлайн.
Сама структура будет примерно как на http://lestnicy-perila.ru/ т.е на каждой странице каталог товаров, только текст для каждого URL разные.
Карточка товара также нравится как http://lestnicy-perila.ru/ только основную картинку можно больше как в https://www.divan.ru/ сама карточка и должна быть в виде лэндинга (НО НЕ САЙТ)
логотип нужно отрисовать Вам
Цвета бирюзовый, синей, белый (текст). светло серый...
Моб. версию (адаптив) рисовать не надо.
Сайт который нравится
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