Нарисовать дизайн сайта компании по изготовления козырьков, навесов.

Макеты которые необходимо отрисовать

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Сама структура будет примерно как на http://lestnicy-perila.ru/ т.е на каждой странице каталог товаров, только текст для каждого URL разные.

Карточка товара также нравится как http://lestnicy-perila.ru/ только основную картинку можно больше как в https://www.divan.ru/ сама карточка и должна быть в виде лэндинга (НО НЕ САЙТ)

логотип нужно отрисовать Вам

Цвета бирюзовый, синей, белый (текст). светло серый...

Моб. версию (адаптив) рисовать не надо.

Сайт который нравится

http://lestnicy-perila.ru/

https://www.divan.ru/