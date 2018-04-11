Дизайн 3 страниц сайта

$40
Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки276 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно создать 3 страницы (не сложных) в современном дизайне.

Можно использовать шаблоны, прошлые решения.

Обязательно должно быть на хорошем уровне. 

Есть подробное ТЗ и примеры.

Подробности исполнителю.

Работаю без предоплат и до полного утверждения заказчиком.

6 лет назад
Lamollara
Татьяна 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
webArt1
Артем 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$40
6 дней
Посредник. Необходимо было выполнить дизайн небольшого интернет-магазина. Работа с моей стороны была выполнена. После отправки на проверку Татьяна сказала, что все окей и количество правок будет минимальным, после чего макет был доставлен непосредственно заказчику. Далее поступали в течении нескольких дней мелкие правки, выполнив которые я попросил собрать в 1 БОЛЬШОЙ список и увидел реплику " Вы мне указания даёте как вести проект?". На вопрос когда будут правки и оплата ответа дать НЕ МОЖЕТ, платить со своего кармана не собирается и нести ответственность за непрофессионализм тоже. С момента старта работы прошел месяц. Если вдруг получу оплату, поменяю отзыв на приемлемый. Скрины по желанию, обращайтесь в личные сообщения. Не рекомендую к сотрудничеству!
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