Дизайн 3 страниц сайта

Посредник. Необходимо было выполнить дизайн небольшого интернет-магазина. Работа с моей стороны была выполнена. После отправки на проверку Татьяна сказала, что все окей и количество правок будет минимальным, после чего макет был доставлен непосредственно заказчику. Далее поступали в течении нескольких дней мелкие правки, выполнив которые я попросил собрать в 1 БОЛЬШОЙ список и увидел реплику " Вы мне указания даёте как вести проект?". На вопрос когда будут правки и оплата ответа дать НЕ МОЖЕТ, платить со своего кармана не собирается и нести ответственность за непрофессионализм тоже. С момента старта работы прошел месяц. Если вдруг получу оплату, поменяю отзыв на приемлемый. Скрины по желанию, обращайтесь в личные сообщения. Не рекомендую к сотрудничеству!