Редизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки2593 просмотра
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#1$200

Продлеваем конкурс еще на 2 недели, призовой фонд увеличился до 200$ 

Сайт: https://legendparts.ru/   

http://joxi.ru/YmEkLjdFZpnGEA ширина контентной части сайта 1200px

Требуется изменить дизайн, сделать его более строгим и серьёзным. На данный момент слишком много ярких цветов по тексту которые не устраивают: желтый, красный, синий. Фон в шапке не очень нравиться и нужен ли он там вообще?! 

Структуру, расположение и очередность блоков оставляем как есть, единственное: 

1. в шапку нужно добавить кнопку "Обратный звонок" 

2. Заголовки на сайте черным цветом (вместо синего)

3. Банер сделать по меньше по интересней http://joxi.ru/LmG3ZzKSRVMX3m заголовок может оставить сверху, надпись на банере убрать 

4. Отзывы можно расположить по компактней в карусель http://joxi.ru/L21jMaqi6YeM7A

5. Иконки поинтересней и современней http://joxi.ru/YmEkLjdFZpgOxA 

В общем необходимо сделать чтобы все сочеталось по цветам, красиво единообразно, современно.

Указывайте стоимость отрисовки внутренней страницы.  

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Победитель конкурса
De3tor
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
#1
Евгений, сделал качественный дизайн и несколько вариаций главной страницы, всё понравилось. Продолжаем сотрудничество.
Хороший заказчик, деньги перечислены. Работаем дальше))
Заявки фрилансеров
De3tor
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
#1
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