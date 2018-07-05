Редизайн сайта

# 1 — $ 200

Продлеваем конкурс еще на 2 недели, призовой фонд увеличился до 200$

Сайт: https://legendparts.ru/

http://joxi.ru/YmEkLjdFZpnGEA ширина контентной части сайта 1200px

Требуется изменить дизайн, сделать его более строгим и серьёзным. На данный момент слишком много ярких цветов по тексту которые не устраивают: желтый, красный, синий. Фон в шапке не очень нравиться и нужен ли он там вообще?!

Структуру, расположение и очередность блоков оставляем как есть, единственное:

1. в шапку нужно добавить кнопку "Обратный звонок"

2. Заголовки на сайте черным цветом (вместо синего)

3. Банер сделать по меньше по интересней http://joxi.ru/LmG3ZzKSRVMX3m заголовок может оставить сверху, надпись на банере убрать

4. Отзывы можно расположить по компактней в карусель http://joxi.ru/L21jMaqi6YeM7A

5. Иконки поинтересней и современней http://joxi.ru/YmEkLjdFZpgOxA

В общем необходимо сделать чтобы все сочеталось по цветам, красиво единообразно, современно.

Указывайте стоимость отрисовки внутренней страницы.