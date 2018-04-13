Дизайн мобильной версии сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок169 просмотров
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Дизайн мобильной версии сайта.

Тематика: Выкуп автомобилей; Выкуп битых автомобилей; Выкуп автомобилей в залоге; Выкуп кредитных автомобилей; Выкуп дорогих автомобилей

Нацелить на звонок, или обратную связь.

Обычный дизайн "без наворотов"

Фишки, вроде всплывающие картинки при прокручивании сайта приветствуются.

Подробная информация и всякие "хотелки" будут обсуждаться в процессе работы.

6 лет назад
iklove
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mostovenko
Николай 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
3 дня
Прекрасный исполнитель, особенно если не мешать творческому процессу. Рекомендую.
Спасибо за проект и отзыв) Иван отличный заказчик. И макеты по проекту получились отличные)