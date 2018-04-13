Текущий дизайн устарел, а стало быть нужен редизайн. Ширина макета 1280. Рисуем только десктоп. Верстка и натяжка не требуется, только красивый и легкий дизайн. [b]Какие странички нужно отрисовать:[/b] [list][*]Главная[*] Категория с фильтрами (табличка + сетка)[*] Страничка товара/Карточка товара[*] Страничка "Спасибо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн мобильной версии сайта.
Тематика: Выкуп автомобилей; Выкуп битых автомобилей; Выкуп автомобилей в залоге; Выкуп кредитных автомобилей; Выкуп дорогих автомобилей
Нацелить на звонок, или обратную связь.
Обычный дизайн "без наворотов"
Фишки, вроде всплывающие картинки при прокручивании сайта приветствуются.
Подробная информация и всякие "хотелки" будут обсуждаться в процессе работы.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Нужно нарисовать дизайн страницы сайта 001.by макет прикрепил. Думаю можно использовать наработки из последнего ленда, там он состоит на 70% из них. http://www.001.by/lp-new/ Макеты здесь https://yadi.sk/d/93wtUx9X3Ta4jrЗакрыт6 лет назад
- $400
Нужен дизайн главной страницы и страницы каталога. Плюс адаптив для планшетов и смартфонов. ТЗ отправил.Завершен6 лет назад
- $300
Необходимо сделать дизайн адаптивной версии сайта, включая главную страницы (лендинг)Завершен6 лет назад
- $350
Необходимо разработать внутренние страницы веб сервиса. Макеты предоставил через скайп.Завершен6 лет назад
Необходимо скачать/скопировать сайт http://hydrominum.pl и прислать в виде html главную страницу и внутреннюю страницу со всеми стилями, картинкамиЗавершен6 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо сделать дизайн лендинга. ТЗ: https://www.evernote.com/l/ArNGydHUR_tDpI2MAKurEgVLzKcKtj9eyaEЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн для стандартного и небольшого сайт визитки, главной страницы и внутренних. пишите только кто согласен сделать по цене за главную 50 дол., внутренняя 5 дол. скидывайте ваше портфолио, заинтересованному я напишу сам Перед тем ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт, который мне нравится: [url=http://domlook.com/]domlook.com[/url]. Я понимаю, что делать такой сайт с нуля очень дорого. Можно ли найти шаблон на такой сайт(либо похожий)? Нужен симпатичный сайт с информацией об объектах недвижимости+интуитивно понятный. Вход и регистрация мне ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать лендинг для бизнес-акселератора. Описание требований, пожеланий, ЦА и конкурентов находится в ТЗ. Срок: 2 недели, начиная с 17 апреля. Присылайте свое портфолио, по нему будет отбираться исполнитель. Плюсом будет, если вместе с портфолио вы вышлите концепт ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад