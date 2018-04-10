Нужен дизайн для стандартного и небольшого сайт визитки

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок264 просмотра
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Нужен дизайн для стандартного и небольшого сайт визитки, главной страницы и внутренних. 

пишите только кто согласен сделать по цене за главную 50 дол., внутренняя 5 дол. 

скидывайте ваше портфолио, заинтересованному я напишу сам  

Перед тем как оставить заявку пишите сначало "good"

6 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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