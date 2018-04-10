Нужно создать лендинг на тильде.

Нужно создать красивое лого для сайта по рецептам Особых требований нет, главное: [list=1][*]Чтобы подходило к тематике.[*]Было оригинальным и запоминающимся.[/list] Сначала от вас надо будет 3-4 предварительных варианта-идеи. После выбора итогового, доделать и прислать в разширении 500*300. Оплата: 300р на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать одностраничник на тильде. Прототип вышлю кандидатам.
Основные задачи:
• выгодно выделиться среди конкурентов
• сформировать доверие потенциального клиента к компании и продукту
Нужен исполнитель не только с руками, но и с головой, ведь всего в задании не опишешь.
Ценю тех, кто делает "как для себя", рассчитываю на заинтересованность в максимально грамотной реализации проекта.
Обязательно нужно быть периодически на связи, при необходимости демонстрировать проделанную работу.
Если в задании что-то непонятно, готов уточнить и обсудить любой момент. Сначала рисуем первый экран, потом остальное.
Цена в приоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену. Готовы сделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш вариант.
Заявки без цен и сроков не рассматриваю.
Работа по безопасной сделке, либо поэтапная оплата.
Пишите ваши предложения и обязательно прикладывайте портфолио.
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