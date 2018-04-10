Нужно создать лендинг на тильде.

Нужно разработать одностраничник на тильде. Прототип вышлю кандидатам.

Основные задачи:

• выгодно выделиться среди конкурентов

• сформировать доверие потенциального клиента к компании и продукту

Нужен исполнитель не только с руками, но и с головой, ведь всего в задании не опишешь.

Ценю тех, кто делает "как для себя", рассчитываю на заинтересованность в максимально грамотной реализации проекта.

Обязательно нужно быть периодически на связи, при необходимости демонстрировать проделанную работу.

Если в задании что-то непонятно, готов уточнить и обсудить любой момент. Сначала рисуем первый экран, потом остальное.

Цена в приоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену. Готовы сделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш вариант.

Заявки без цен и сроков не рассматриваю.

Работа по безопасной сделке, либо поэтапная оплата.

Пишите ваши предложения и обязательно прикладывайте портфолио.